В Азербайджане начался выпуск избирательных бюллетеней для парламентских выборов

27 января 2020 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати избирательных бюллетеней для предстоящих парламентских выборов, намеченных в Азербайджане на девятое февраля, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня председатель ЦИК Мазахир Панахов и члены Комиссии ознакомились с процессом печати в типографии Милли Меджлиса, а также с условиями, созданными в типографии.

В рамках мероприятия, открытого и прозрачного без исключения для все заинтересованных субъектов, международных организаций, наблюдательных миссий и СМИ, председатель ЦИК провел брифинг для представителей медиа, проинформировал о проектах, реализуемых по свободному и справедливому проведению выборов, последних завершающих работах, ответил на вопросы журналистов.

Панахов отметил, что требования по тексту, форме, числу и порядку подготовки бюллетеней установлены на основании решения Комиссии, предусматривается напечатать 5 387 600 бюллетеней.

Бюллетени будут переданы ЦИК окружным избирательным комиссиям, а оттуда – участковым избирательным комиссиям.

Отметим, что охрану процесса печати бюллетеней осуществляет Особая служба государственной охраны Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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