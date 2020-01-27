ЦИК Азербайджана: Имена лиц, отозвавших свои кандидатуры на парламентских выборах после печати бюллетеней, будут в них зачеркнуты

27 января 2020 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Имена лиц, отозвавших свои кандидатуры на предстоящих парламентских выборах уже после печати бюллетеней, будут в них зачеркнуты.

Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, если же кто-то из кандидатов остановит предвыборную борьбу до печати бюллетеней, его имя будет из этого документа исключено.

Отметим, что парламентские выборы пройдут в Азербайджане 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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