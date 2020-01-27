Сегодня перед Азербайджаном открыта возможность превратиться в хаб идей, проектов и инноваций - Намик Алиев

БАКУ/Trend/ - В последние годы отношения с Азербайджана со Всемирным Экономическим Форумом последовательно развивались.

Об это сказал Trend доктор юридических наук, профессор, Намик Алиев.

Эксперт напомнил, что был подписан меморандум между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде:

«Мы стали свидетелями чрезвычайно насыщенного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давос. Откровенно говоря, я с удивлением наблюдал насколько насыщенным был этот визит. Будучи немного знакомым с протоколом, я понимал как непросто не только организовать подобный график, но еще и выдержать его. Думается то, что мы наблюдали в Давосе был мастер-класс главы государства.

Венцом нынешнего визита стало подписание протокола о намерениях, что имело место в ходе встречи Президента Азербайджана с президентом Всемирного экономического форума.

В соответствии с протоколом намечается открытие в Азербайджане аффилированного регионального центра Всемирного экономического форума. Как известно, такие центры создаются в немногих странах, их основная цель заключается в реализации вызовов и возможностей, обусловивших Четвертую промышленную революцию и на которые человечеству предстоит ответить».

Эксперт отметил, что Четвертая промышленная революция будет сопровождаться массовым внедрением киберфизических систем в производство и обслуживанием человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг:

«Это ставит перед всеми современными государствами комплекс задач по ускоренному реформированию общества с целью сохранения темпов экономического развития и социального уровня жизни граждан. Азербайджан является одной из тех стран, которые наиболее подготовлены к четвертой промышленной революции. Те реформы, которые наша страна проводит в последние годы и о которых было недавно заявлено, призваны сделать Азербайджан готовым к этим вызовам и обеспечить его стабильное инклюзивное развитие в перспективе».

Согласно словам профессора, Азербайджан существует сегодня в атмосфере экономического роста, финансовой стабильности, хорошо развитого банковского сектора.

Поэтому роль, которую Азербайджан играет в регионе в области экономики, транспорта и инфраструктуры, обусловила это решение ВЭФ. «Мы гордимся тем, что являемся одной из первых стран, подписавших с Давосским форумом этот важный документ. Это действительно новая страница в наших связях. Надеюсь, что будущее будет столь же успешным, как и прошлое», - заявил Президент Ильхам Алиев на встрече в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

На практике это означает повышение имиджа страны в мире, привлечения прямых иностранных инвестиций, следовательно и рост доходов простых граждан.

В последние годы сбалансированная, продуманная политика Азербайджана превратила Азербайджан в хаб энергоресурсов, транспортный хаб. А сегодня перед Азербайджаном открыта возможность превратиться в хаб идей, проектов, инноваций».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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