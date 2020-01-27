ЦИК Азербайджана одобрил обращение организации провести exit-poll на парламентских выборах

27 января 2020 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела обращения организаций, желающих провести exit-poll на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане девятого февраля, сообщает в понедельник Trend.

Было рассмотрено обращение Американской организация AJF&Associates Inc. и Лиги защиты трудовых прав граждан.

Зампред ЦИК Ровзат Гасымов отметил, что эти организации проводили exit-poll и на прежних выборах в Азербайджане и что организации изучат мнения избирателей в 1053 избирательных участках.

Гасымов подчеркнул, что к процессу планируется привлечь 2106 опрошенных и 47 супервайзеров.

После голосования обращение было принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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