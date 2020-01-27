На одно депутатское кресло в Азербайджане уже претендуют 11 кандидатов

27 января 2020 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В парламентских выборах в Азербайджане, намеченных на 9 февраля, борьбу продолжают 1374 зарегистрированных кандидатов в депутаты, сообщает в понедельник Trend.

263 человека отозвали свои кандидатуры.

Всего для участия в парламентских выборах обратился 2431 человек, часть из которых на определенных этапах избирательного процесса отозвала свои кандидатуры. 248 человек являются членами 19 политических партий. На одно депутатское кресло претендуют 11 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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