Манипуляции одних кандидатов другими недопустимы — Мазахир Панахов

27 января 2020 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время расследуются жалобы, поступившие в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по Сураханскому избирательному округу № 30.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов. По его словам, манипуляции одних кандидатов другими недопустимы.

"Мы создали равные условия для всех кандидатов, но следует использовать их по справедливости. Манипуляции одних кандидатов другими противоречат законодательству и мы не можем допустить этого", - сказал Мазахир Панахов.

Он добавил, что в ходе встреч кандидатов на местах, один со своими сторонниками группой набрасываются с критикой на соперника, а затем публикуют это в соцсетях и ведут таким образом борьбу.

"Такая борьба недопустима. Мы стараемся не говорить о таком, однако бываем вынуждены", - отметил Панахов.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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