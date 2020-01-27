ЦИК Азербайджана об аккредитованных на предстоящие выборы международных и местных наблюдателях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на девятое февраля, аккредитацию уже прошли 409 международных наблюдателей

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал глава Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

Панахов добавил, что аккредитация наблюдателей продолжается, и этот показатель будет расти.

По словам председателя Комиссии, аккредитацию также прошли 55,492 тысячи местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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