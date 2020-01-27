Мазахир Панахов: "Мусават" тщетно выискивает предлог для критики

БАКУ /Trend/ - Партия "Мусават" обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по поводу предоставления ей бесплатного эфирного времени.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, в обращении сказано, что несмотря на выдвижение кандидатов из 64 избирательных округов, партии не предоставлено бесплатное эфирное время.

"Согласно законодательству, бесплатное эфирное время предоставляется партиям, которые выдвинули не менее 60 кандидатов. Однако из 64 кандидатов есть те, кто выдвинул кандидатуру в индивидуальном порядке. Они считают, что затеяв кутерьму, под шумок, могут решить этот вопрос. ЦИК действует в соответствии с законодательством. Такая борьба недопустима. Они выискивают предлог для критики, но им его не найти. Обращаясь к ним, хочу сказать, чтобы не тратили время зря", - сказал Мазахир Панахов.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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