Президент Ильхам Алиев: Многополярный мир – это гарантия стабильности

БАКУ /Trend/ - Мир развивается сегодня именно как многополярный.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу «Россия-24» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Существует несколько центров силы. Существуют, конечно же, вопросы, которые беспокоят нас, нагнетание напряженности в нашем регионе. Но также мы видим и позитивную динамику, когда страны, которые раньше не имели такого тесного взаимодействия, сегодня действуют почти как союзники и вносят большой вклад в региональную стабильность. Поэтому многополярный мир – это уже реальность. Думаю, чем дальше, тем больше вот эти тенденции будут укрепляться. И это является позитивным, потому что это - гарантия стабильности в мире", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что крупные страны всегда имеют свои интересы за пределами этих стран, и каждая страна хочет добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния.

"В этом нет ничего нового. На протяжении веков мы это наблюдаем, просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, в том числе конструкция международных отношений такова, что предполагает многополярность. Если посмотреть на состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, то это уже отражение многополярности мира. И без согласия одной из стран - постоянных членов никакое решение не может быть принято. Поэтому думаю, что страны должны стремиться не к тому, чтобы обеспечивать однополярность для себя, но, наоборот, находить элементы сотрудничества, которые будут выгодны всем", - сказал глава государства.

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