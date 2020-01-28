ЕКЦ "Мусават" подвел Германию - эмигрантский бизнес вновь в центре внимания

БАКУ /Trend/ - Руководство Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават" во главе с Ильхамом Гасаном своими криминальными деяниями подставило власти ФРГ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал живущий в Европе журналист Яфез Акрамоглу, обращаясь к рядовым членам ЕКЦ.

"Возможно вас уже вызывали к следователю, либо еще вызовут. Если нет, сами обратитесь к следствию. Не бойтесь, расскажите все как было в организации. Пусть каждый расскажет о том, что видел и слышал. Все, как есть. Все равно ведь, чуть ли не вся деятельность ЕКЦ криминального характера. Знаю, многие из вас получили отказ по поводу статуса беженца, а некоторые ежеминутно ожидают депортации. ЕКЦ обманул вас, выдал (продал) справки, убедил не бояться, обещал заступничество. А на протесты отвечал угрозами написать донос в BAMF (Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии), чтобы вас депортировали", - написал Акрамоглу.

Он также предупредил, что ожидает обманутых ЕКЦ, если они не признаются властям Германии. По словам журналиста, оказав помощь следствию, они станут важными свидетелями.

"Как минимум до конца следствия вас никто не депортирует, потому что вы - важный свидетель. Это прописано в законодательстве. А следствие затянется на пару лет. Таким образом, вы сможете еще раз, на законном основании, попросить убежища. На этот раз шансов будет больше. Своими противозаконными деяниями руководство Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават" во главе с Ильхамом Гасаном предало германское государство. Рассказав правду о том, что творится в ЕКЦ, вы окажете услугу властям Германии. Это государство умеет ценить лояльность, но не прощает предательства. Запомните, если вы купили документы у ЕЦК, не вы несете ответственности. Будьте уверены! Вы - жертва преступления. Мошенники обманом вытянули из вас деньги. Вам ведь нечего терять после отказа в убежище", - отметил Яфез Акрамоглу.

Журналист добавил, что поддержит любого, кто расскажет, захочет рассказать правду следствию.

"Не бойтесь никого. За преступниками следят, они сами прекрасно это знают. Им не с руки вам угрожать. Это всего лишь 5-10 человек, ожидающие своего ареста. Но вы, сделав признание, заслужите защиту германского государства", - подытожил Яфез Акрамоглу.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции Leqat, бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Установлено, что арестованные в связи с делом об "эмиграционном бизнесе", подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получив за это от трех до 10 тысяч евро с каждого.

(Автор: Алпер М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.