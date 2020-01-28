Баку делает очень многое для того, чтобы повысить свою транспортную привлекательность - политолог

БАКУ/Trend/ - Такие проекты как Баку-Тбилиси-Карс хороши тем, что в результате их реализации выигрывают в итоге и страны участники, и регион в целом.

Об этом сказал Trend директор Центра изучения новой Турции, политолог Юрий Мавашев.

Эксперт отметил, что для Турции проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК) представляет особую важность:

«Анкара становится центром регионального и межрегионального притяжения, повышает свою привлекательность. То же самое в равной степени можно сказать и об участии в проекте Азербайджана и Грузии.

Уникальность «Нового Шелкового пути», по словам политолога, заключается в том, что у государств региона появился реальный шанс распорядиться по своему разумению геополитическим положением. Я называю это "пробуждением Азии". Данный процесс необратим».

Что касается безопасности пути «Баку – Тбилиси – Карс», то тут эксперт считает, что безопасность - это многообразие, наличие вариантов.

Относительно того, что в Китае бытует мнение о том, что «Новый Шелковый путь» включает и морские маршруты и гарантирует ли это то, что азербайджанские порты не останутся в стороне, Ю. Мавашев ответил:

"Китайская инициатива нацелена далеко в будущее, однако это не значит, что вода будет течь под лежачий камень. Баку делает очень многое для того, чтобы повысить свою транспортную привлекательность. А тот, кто думает о завтрашнем дне, может быть уверен в том, что эти заботы вернутся ему сторицей».

По мнению политолога, подобные мега-проекты создают шансы для участия в них большого количества стран-партнеров:

«Баку в этом плане делает сегодня многое, в частности для развития транспортного и транзитного потенциала. Ясно, что есть процессы, связанные с налаживанием процесса грузопотоков и здесь успех будет зависеть от стабильного внутреннего развития государств. Таким образом получается, что одна страна заинтересована в том, чтобы у соседа было все в порядке, стабильно. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан сегодня является транспортным хабом", - подытожил политолог.

(Авто: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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