Завершаются сроки принятия решения об аккредитации организаций по exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завтра завершаются сроки принятия решения об аккредитации организаций, обратившихся для проведения exit-poll на внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля, сообщает в среду Trend.

Согласно Избирательному кодексу, ЦИК должен принять решение об этом минимум за 10 дней до выборов.

Также 30 января завершается подготовка избирательных бюллетеней.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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