Азербайджан один из центральных элементов как "Шелкового пути", так и российско-иранских перевозок – эксперты

БАКУ/Trend/ - Перспективы коридора Баку-Тбилиси-Карс, как одного из кратчайших путей из Азии в Европу, достаточно интересны.

Об этом сказал Trend российский политолог Андрей Никулин.

По его мнению, в случае налаженной и регулярной работы этого транспортного коридора, он выведет из относительной изоляции страны Центральной Азии, удаленные от морских портов:

«Азербайджан является одним из центральных элементов как "Шелкового пути", так и российско-иранских перевозок. Одним из факторов российско-иранской торговли, говорящих не в пользу "Шелкового пути", можно назвать слабую связанность экономик и их сырьевую ориентацию. Обе стороны не многое могут дать друг другу, как бы они не пытались развивать сотрудничество. К тому же, из-за того, что иранское направление осложняется санкциями, стоит учитывать наличие альтернативного морского маршрута перевозок через Каспийское море, а также слабое экономическое развитие российского Северного Кавказа, которому в иной ситуации географически было бы удобно торговать с Ираном через Азербайджан».

В целом, политолог считает, что транзитный потенциал Азербайджана будет расти в условиях экономического роста всего региона и решения конфликтов и санкционных проблем. Он отметил, что в случае оздоровления региональной экономики известный потенциал у Баку для этого есть.

В свою очередь, директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин отметил, что для Азербайджана проект транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс, соединяющий Европу с Азией, может стать еще одним окном в мир.

Он считает, что новый маршрут –это новые возможности для всех участников проекта:

«Бенефициарами транспортных проектов становятся не только отправители и получатели в двух крайних пунктах. Постепенно отдельные элементы на маршруте становятся самостоятельными проектами, вокруг пути растет инфраструктура, торговля, производство, а вокруг транспортного потока, как вдоль реки, зарождается деловая активность, новая жизнь».

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев).

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