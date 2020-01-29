Нагиф Хамзаев: Давосский форум представляет международному сообществу реалии развития Азербайджана

24 января завершился 50-й Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария, где обсуждались вопросы международных экономических отношений глобального значения. Тем не менее, форум все еще находится в центре внимания мировых политиков и экономистов.

Об этом сказал председатель Гянджинской городской организации партии Новый Азербайджан, депутат Нагиф Хамзаев.

Депутат сказал, что на более чем 400 открытых и закрытых заседаниях Давосского экономического форума, более 2000 политиков, ученых, бизнесменов и частных организаций обсуждали «заинтересованные стороны в сплоченном и устойчивом мире».

"Как и в прежние годы, Азербайджан и в этот раз был широко представлен на этом важном мероприятии, а встречи Президента Ильхама Алиева с самыми видными политиками мира и руководителями крупнейших транснациональных компаний вписали новую страницу в историю отношений Азербайджана с Всемирным экономическим форумом", - сказал Хамзаев.

Он также сказал, что сегодня Азербайджан является одним из ключевых участников на мировом энергетическом рынке: "Давосский экономический форум вновь продемонстрировал, что мир поддерживает дальновидные идеи Президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу мирового энергетического рынка. Всего пять лет назад Президент Азербайджана выступил с инициативой на форуме, о том, чтобы страны-экспортеры нефти (члены ОПЕК и крупные производители нефти, не входящие в ОПЕК) вели добычу согласованно, регулируя тем самым мировые цены на нефть. В результате совместных усилий коалиции ОПЕК+, в свете упомянутой инициативы, цена черного золота сегодня составляет около 55-60 долларов за баррель. Когда баланс спроса и предложения нарушается, страны “ОПЕК +”, в том числе и Азербайджан, реагируют немедленно".

По словам депутата, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил на 50-м Давосском форуме, что основы сотрудничества в формате ОПЕК + были заложены именно по инициативе Президента Азербайджана, с благодарностью отметив, что это беспрецедентное событие.

«Примечательно что, Азербайджан посредством Давосского форума знакомит международное сообщество со своими реалиями, выступая на этой престижной платформе в качестве одного из стремительно развивающихся акторов глобальной экономики. Политика Президента, несомненно, заключается в том, чтобы превратить Азербайджан в настоящую “обитель безопасности”", - сказал Нагиф Хамзаев.

(Редактор: Ровшан Гусейнов)

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