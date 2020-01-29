В избирательных участках Азербайджана будут установлены специальные пандусы

БАКУ/Trend/ - В связи с выборами в Милли Меджлис, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля 2020 года, для голосования граждан с ограниченными возможностями создаются все необходимые условия. Для граждан из этой категории в избирательных участках будут установлены специальные пандусы.

Как сообщает в среду Trend, об этом независимому медиа-центру "Выборы - 2020" сказал секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Микаил Рагимов.

По его словам, все участки обеспечиваются такими пандусами.

"Специальные пандусы устанавливаются для того, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли свободно попасть в участок и воспользоваться своим правом на голосование. Такие вопросы находятся в центре внимания", - сказал Микаил Рагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.