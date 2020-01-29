В избирательных участках Азербайджана будут установлены специальные пандусы

29 января 2020 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с выборами в Милли Меджлис, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля 2020 года, для голосования граждан с ограниченными возможностями создаются все необходимые условия. Для граждан из этой категории в избирательных участках будут установлены специальные пандусы.

Как сообщает в среду Trend, об этом независимому медиа-центру "Выборы - 2020" сказал секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Микаил Рагимов.

По его словам, все участки обеспечиваются такими пандусами.

"Специальные пандусы устанавливаются для того, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли свободно попасть в участок и воспользоваться своим правом на голосование. Такие вопросы находятся в центре внимания", - сказал Микаил Рагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завершаются сроки принятия решения об аккредитации организаций по exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане
Политика 09:49
Попытка "Мусават" запятнать избирательный процесс - явный заказ извне - Бахруз Гулиев
Политика 28 января 17:52
Ширин Нехамиа Михаэли: Надеемся, что после парламентских выборов Азербайджан станет еще сильнее
Политика 28 января 11:19
Мазахир Панахов: "Мусават" тщетно выискивает предлог для критики
Политика 27 января 18:46
Манипуляции одних кандидатов другими недопустимы — Мазахир Панахов
Политика 27 января 18:38
ЦИК Азербайджана об аккредитованных на предстоящие выборы международных и местных наблюдателях
Политика 27 января 17:43
Лента новостей
2019 год ознаменовался рядом событий в истории развития Amrahbank
Бизнес 14:45
ТОП-5 продуктов ненефтяного экспорта Азербайджана
Бизнес 14:36
Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг
ИКТ 14:33
В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 14:30
Выросли экспортные продажи на азербайджанском портале "Azexport"
Бизнес 14:26
Как уберечься от коронавируса? – рекомендации ВОЗ, Минздрава и Госагентства по ОМС Азербайджана
Общество 14:21
США продлят исключения из санкций по иранской ядерной программе на 60 дней
США 14:18
Охват населения услугами Службы ASAN в Азербайджане вырос в два раза
Бизнес 14:15
Нагиф Хамзаев: Давосский форум представляет международному сообществу реалии развития Азербайджана
Политика 14:15