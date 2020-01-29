Микаил Джаббаров: Азербайджан - одна из немногих стран, где будет создан региональный центр Давосского экономического форума (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум – это уникальная платформа, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в числе мировых лидеров, которые ежегодно приглашаются и участвуют в специальных сессиях этого форума.

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, ставший гостем передачи «В центре внимания» (Diqqət mərkəzində) Общественного телевидения, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что взяв за основу Цели устойчивого развития, Азербайджан старается максимально воспользоваться возможностями Давосского форума: «Это становится возможным в данном формате по ряду причин. Во-первых, потому что в форуме участвуют мировые бизнес-лидеры, компании, проявляющие интерес к региону, руководители, делегации международных структур. На двусторонних и многосторонних встречах, в дискуссиях, на сессиях в рамках форума проводятся непосредственные обсуждения по экономике тех или иных стран, презентуются важные инвестиционные проекты, одним словом, формируются мнения и принимаются решения. Поэтому считаю, что большая важность Всемирного экономического форума для Азербайджана заключается в широком использовании этих возможностей».

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан - одна из немногих стран, где будет создан региональный центр Давосского экономического форума: «Мы живем в период четвертой промышленной революции. Это влечет трансформацию экономической и социальной жизни. С другой стороны, перед государством появляются новые вызовы. Цифровизация экономики, развитие инновационной сферы и сферы искусственного интеллекта, а также новых экономических секторов требуют проведения соответствующей государственной политики по повышению знаний и навыков граждан в этих сферах. Вместе с тем одним из главных вопросов является создание экосистемы, поощряющей инновационное мышление, инновационный бизнес. Основатель Давосского экономического форума Клаус Шваб выступил с инициативой сотрудничества со странами, имеющими высокий потенциал, сознающими важность названных сфер и поощряющих это в своей внутренней политике. И Азербайджан - одна из редких стран, с которой подписан такой документ. В его рамках в течение следующих месяцев будут проведены обсуждения с соответствующими структурами и организациями Азербайджана. По результатам обсуждений будут оценены развитие, расширение цифровой торговли, определенной в качестве приоритетной сферы в рамках четвертой промышленной революции, презентация проектов, применение государственной политики в этой сфере».

Министр экономики добавил, что подобный Региональный центр создается в регионе впервые: «Говоря регион, я подразумеваю прикаспийские государства, страны, расположенные в Средней Азии и на Южном Кавказе. Что касается значимости этого вопроса, то, в первую очередь, следует подчеркнуть, что развитие инновационной экономики является одним из приоритетов в стране. Соответствующим решением Президента Азербайджана создана должность помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития, ответственного по этим вопросам в Администрации Президента. Это наглядный показатель значения, которое придает государство данной сфере».

Министр также затронул причины интереса зарубежных инвесторов к Азербайджану в рамках Давосского форума. «Если говорить в целом, то Азербайджан сегодня характеризуется в мире как стремительно развивающееся государство с растущей численностью населения, являющееся инициатором и участников масштабных проектов, которое играет ключевую роль в нефтегазовой, транспортной, а также в других областях. Инвесторы знают, какие факторы важны для успешного инвестирования. Это - политическая, макроэкономическая стабильность в стране, перспективы развития, открытость региону и миру в том смысле, чтобы была возможность выхода не только на местные рынки, но и на зарубежные. В то же время, развитость нашей транспортной инфраструктуры, торговые связи с соседями – исключая одного, стабильные политические отношения также являются важными факторами. Все эти факторы существуют в Азербайджане. Хотелось бы особо подчеркнуть, что одной из причин растущего интереса, конечно, является очередной этап социально-экономических реформ, проводимых в стране под руководством главы государства, которые уже дают свои результаты. В частности, и в вопросах, и в комментариях участвовавших в Давосском форуме аналитиков были однозначно подчеркнуты глубина, масштаб реформ за последние два года. Одним словом, перспектива дальнейшего улучшения бизнес-среды для привлечения в страну инвестиций и такие факторы, как обсуждение актуальных вопросов, а также меры, предпринимаемые в стране для их решения, повышают интерес инвесторов к Азербайджану. Что дают стране эти вложения? Эти инвестиции означают знания, навыки. Известно, что современная экономика базируется на знаниях. Иностранные инвестиции означают не только материальные средства, это и новые технологии, промышленные решения, новые рабочие места. Иначе говоря, это вносит значительный вклад в решение вопросов, связанных с двумя основными компонентами устойчивого развития – экономическим ростом и занятостью населения», - сказал Микаил Джаббаров.

Министр подчеркнул, что занятость населения – одна из основных задач, которая постоянно ставится главой государства. «Эта задача была поставлена также на посвященном обсуждению социально-экономических вопросов заседании Кабинета министров под председательством главы государства 13 января этого года. Если проанализировать итоги 2019 года, то можно увидеть, что в результате проведенных в стране реформ были созданы 157 тысяч новых рабочих мест, из которых 99 тысяч в ненефтяном секторе. Это сферы, где государство применяет специальные налоговые льготы. Это также способствовало выведению из "тени" и официальному оформлению имеющихся рабочих мест. Другая важная задача заключается в том, что мы должны добиться устойчивости в создании новых рабочих мест. Поэтому, говоря об экономическом развитии, мы всегда берем за основу концепцию устойчивого развития".

Как отметил Джаббаров, растущее население означает растущую мощь государства, а с экономической точки зрения это означает рост покупательной способности: "В стране строятся новые школы, больницы, и общеизвестно, что в связи с этим проводится большая работа. Число школ, построенных за последние 16 лет, близится к 3300, построены сотни больничных зданий, проложены новые дороги. Растущее население означает также растущее потребление. Спрос на продукцию и услуги является одной из основных движущих сил в экономике. Растущее население также означает новые семьи, новые квартиры и другое. С этой точки зрения, рост населения открывает перед нами новые возможности. Главная задача заключается в правильном анализе всех этих факторов именно со стратегической точки зрения для обеспечения последовательности в данном вопросе», - сказал Микаил Джаббаров.

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев)

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