ЦИК Азербайджана: Между результатами exit-poll и официальными результатами выборов серьезных расхождений не было

БАКУ/Trend/ - На выборах в Азербайджане exit-poll проводится с 2005 года.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал зампред комиссии Ровзат Гасымов, сообщает в среду Trend.

Гасымов отметил, что до настоящего времени между результатами организаций, проводящих exit-poll, и официальными результатами не было серьезных расхождений: «В Азербайджане несколько организаций, достаточно опытных в этой сфере, проведение которыми exit-poll очень важно».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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