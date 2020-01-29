В Азербайджане борьбу за депутатское кресло продолжают 1345 кандидатов

БАКУ/Trend/ - Борьбу в парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане 9 февраля, продолжают 1345 зарегистрированных кандидатов, сообщает в среду Trend.

292 кандидата отозвали свои кандидатуры.

Для участия во внеочередных выборах в Милли Меджлис всего обратились 2431 человек.

На определенных этапах избирательного процесса часть из них отозвала свои кандидатуры.

23% кандидатов в депутаты – женщины, 77% - мужчины.

Около 300 кандидатов приостановили участие в выборах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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