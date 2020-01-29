Стало известно число аккредитованных наблюдателей в рамках парламентских выборов в Азербайджане

29 января 2020 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках внеочередных парламентских выборов, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля, на сегодняшний день аккредитацию прошли 429 международных наблюдателей.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, число аккредитованных местных наблюдателей составило 58 344 человек. Мазахир Панахов добавил, что аккредитация продолжается и эти цифры будут расти.

Отметим, что регистрация местных и международных наблюдателей в рамках внеочередных парламентских выборов завершится завтра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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