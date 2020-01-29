Али Ахмедов: В механизме ПАСЕ по принятию решений присутствует антиазербайджанский алгоритм (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - "Предвзятая позиция в отношении Азербайджана, с которой периодически выступает Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), не новость. Об этом неоднократно говорилось, и приводились причины. Однако беспочвенная критика против Азербайджана, содержащаяся в резолюции ПАСЕ № 2317, принятой вчера, о состоянии свободы СМИ в Европе и безопасности журналистов, дает основание говорить, что пристрастность структуры в отношении Азербайджана стала хроническим явлением".

Об этом говорится в статье "Антиазербайджанский алгоритм в механизме ПАСЕ по принятию решений" вице-премьера - зампреда правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в Facebook, сообщает в среду Trend.

Ахмедов отметил, что Азербайджан переживает период стремительного развития и трансформации: "Успешное продолжение выбранного им пути, наряду со многими факторами, предусматривает гласность, информационную свободу, открытость миру. Сотрудничество, партнерство, расширение экономических связей, информационный обмен с Европой одно из основных условий, придающих импульс продвижению по пути, выбранным страной. Кроме того, Азербайджан всегда открыто и решительно заявляет о том, что во главу угла ставит национальные и государственные интересы. Как и во всех вопросах, отношение к свободе слова и печати в Азербайджане обусловлено в контексте свобод, закрепленных в Конституции и законах. Можно перечислить десятки причин, доказывающих, что Азербайджан находится в одном ряду со странами, где свобода слова и печати под защитой".

Зампред ПЕА подчеркнул, что на фоне всего этого содержащийся в вышеуказанной резолюции ПАСЕ призыв к азербайджанской власти положить конец "репрессиям" против журналистов не укладывается в сознании: "Достаточно сказать только то, что одна из авторитетных международных структур Европы – ПАСЕ не может внятно объяснить, в чем заключаются ее надуманные "репрессии". Разбирая "обвинения" против Азербайджана, хочу привести в пример два "аргумента", которые использует эта структура. Суть первого аргумента в том, чтобы было прекращено применение всяческих санкций против журналистов. Насколько это предложение (или требование) правомочно и справедливо с точки зрения прав человека и верховенства закона - судить гражданам. Выходит, что ПАСЕ ради критики Азербайджана в угоду каким то целям настолько не стесняется демонстрировать недемократичные подходы, что выделяет журналистов в отдельную касту. Значит, если журналист нарушает законы, совершает преступление, клевещет на других, оскорбляет невинных людей, то против него не может быть и не должны быть приняты правовые меры. А как же в таком случае должны защищаться права людей, оскорбленных в результате деяний журналиста, и подвергшихся моральному террору?".

"Претензии" против Азербайджана в пресловутой резолюции ПАСЕ, отмечает Ахмедов, обосновываются еще и таким абсурдным аргументом как предоставление журналистам квартир со стороны государства:

"Дескать таким образом власть подкупает журналистов. Между тем в Азербайджане государство обеспечивает квартирами разные категории людей, нуждающихся в жилье. В первую очередь - это вынужденные переселенцы. Каждый год Азербайджанское государство выделяет сотни миллионов манатов для обеспечения вынужденных переселенцев жильем. Уместно было бы напомнить, что число городков, в которых проживает население этой категории, превысило 100. Было бы лучше, если ПАСЕ озаботилось тем, что вследствие агрессии Армении 10% населения Азербайджана – один миллион человек стали вынужденными переселенцами, внесла бы свою лепту в дело восстановления справедливости. Но вместо этого организация выискивает, не находя придумывает поводы критиковать Азербайджан".

Как отмечает вице-премьер список бенефициаров гособеспечения жильем не ограничивается журналистами и вынужденными переселенцами: “Должен сказать и то, что семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны, которые являются жертвами агрессии против Азербайджана, также обеспечиваются жильем. Есть люди и из других категорий, которые могут воспользоваться государственной программой по льготным квартирам. Все это - различные направления социальной политики азербайджанского государства, и попытка ПАСЕ политизировать предоставление журналистам жилья, мягко говоря, вызывает удивление. Объективный подход, как минимум, требует того, чтобы стремящееся проявить заботу о журналистах европейское ведомство удостоил похвалы данный шаг властей в Азербайджане. Однако, из-за предварительного программирования небезызвестной позиции ПАСЕ против Азербайджана, в ее алгоритме нет места позитивному подходу. Несмотря на то, что государственная помощь, заключающаяся в обеспечение журналистов жильем, по сути, с точки зрения социальной справедливости является достойной похвалы, это стало объектом критики вышеназванной структуры. Очевидно, в механизме ПАСЕ по принятию решений присутствует антиазербайджанский алгоритм. В противном случае проголосовавшие за принятие этой резолюции люди, оценивая журналистов и отношение к их деятельности в Азербайджане, вспомнили бы неоднократно принятые государством решения по погашению долгов всех СМИ, независимо от их позиции. Но принимающие решения в ПАСЕ молчат об этом, потому что им нужен «аргумент» для критики страны и государства во что бы то ни стало".

По словам Али Ахмедова такая несправедливость во вред репутации ПАСЕ: "Такая предвзятая позиция против Азербайджана вышеназванной влиятельной структуры Европы, конечно же, разочаровывает нас. Однако, любая предвзятость в первую очередь подрывает репутацию самой ПАСЕ, принижает ее, ставит под сомнение объективность. Желаем, чтобы международная организация, членом которой является и Азербайджан, достойно выполняла свою миссию, не увлекалась конъюнктурой, была чужда несправедливости и тенденциозности".

Али Ахмедов резюмирует: "Вот что еще. Предвзятая резолюция ПАСЕ, кажется радикальную оппозицию приводит в восторг. Они едва не празднуют. Как то так вышло, что радикалов радует, когда Азербайджану создают проблемы, фабрикуют ложь против страны. Они, в лучших традициях большевиков, критикуют Азербайджан всеми доступными способами, во всевозможных отчетах. Одно им непонятно, ведь главное для нас, что думает народ. Народ же любит свое государство, верит в Президента Ильхама Алиева и решительно поддерживает его политику».

(Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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