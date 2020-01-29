В Азербайджане обнародованы правила оценивания госуслуг МСБ

БАКУ /Trend/ - В пункте 5.4 указа Президента Азербайджана № 687 от 15 мая 2019 поручено подготовить Правила оценивания государственных услуг, оказываемых субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, по "индексу МСБ".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабинет министров, упомянутые правила предусматривают оценивание влияние государственных услуг на микро, малое и среднее предпринимательство по индексу МСБ (малый и средний бизнес).

Согласно Правилам определяется в какой степени госуслуги оказали влияние на успешное достижение поставленных задач; какие положительные или отрицательные результаты достигнуты в ходе применения нормативно-правовых актов, регулирующих государственные услуги; в чем заключаются случаи, вызывающие необоснованные помехи для предпринимательской деятельности; негативно влияющие на МСБ недочеты, противоречия и другие факторы, обнаруженные в ходе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих государственные услуги, сообщили в Кабмине.

По словам источника, в оценивании государственных услуг по индексу МСБ за основу берутся следующие критерии:

- влияние госуслуги на развитие МСБ;

- влияние упрощения или отмены государственной услуги на жизнь человека, окружающую среду, экономические интересы государства.

Оценивание по "индексу МСБ" государственных услуг, оказываемых государственными органами (ведомствами) микро, малым и средним предпринимателям, позволит обнаружить помехи, влияющие на деятельность микро, малых и средних предпринимателей, а также поможет субъектам МСБ избежать лишней траты средств и времени, выявить реальные показатели текущей ситуации на внутреннем рынке, сказал собеседник агентства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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