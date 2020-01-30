Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

30 января 2020 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 29 января Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, обе стороны выразили удовлетворение развитием связей, было подчеркнуто расширение сотрудничества в экономической сфере.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Президент Ильхам Алиев еще раз довел до Президента Франции позицию Азербайджана в связи с урегулированием конфликта.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Политика 11:17
Президент Ильхам Алиев: Многополярный мир – это гарантия стабильности
Политика 27 января 21:54
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний уровень цен на нефть удовлетворяет и производителей, и потребителей
Политика 27 января 21:47
Президент Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе дал интервью российскому телеканалу «Россия-24» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 27 января 20:52
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в поселках и новых жилых массивах Сумгайыта
Политика 27 января 16:59
Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Австралии
Политика 25 января 16:31
Лента новостей
Два американских спутника едва не столкнулись над США
США 12:04
В Грузии разработан долгосрочный стратегический план по развитию сельского хозяйства
Бизнес 12:04
Престижная американская газета осудила оккупационную политику Армении
Нагорно-карабахский конфликт 11:49
Назначен глава наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Азербайджане
Политика 11:47
Председательство в Научном совете Международной тюркской академии перешло к Азербайджану
Общество 11:45
Во время выполнения рейса Киев-Баку скончался пассажир
Происшествия 11:45
На станциях Бакметрополитена началась укладка тактильных плиток
Транспорт 11:45
Азербайджан увеличил экспорт товаров посредством системы "единое окно"
Бизнес 11:41
Президент Беларуси назначил уполномоченных по переговорам о поставках нефти из Казахстана
Энергетика 11:40