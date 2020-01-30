Разгорелся очередной скандал в связи с ЕКЦ "Мусават"

БАКУ/Trend/ - Самый грязный момент в уголовном деле Европейского координационного центра (ЕКЦ) партии "Мусават" – торговля людьми.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в Facebook написал живущий в Европе журналист Яфез Акрамоглу. Он утверждает, что вышеназванная организация по низкой цене "покупала" в восточной Европе у бедных семей красивых девушек, а затем "продавала" их по высокой цене в публичные дома в Германии и других странах Европы.

"Все преступные деяния ЕКЦ и вышеуказанные в том числе, управлялись из единого центра. Деньги, полученные от человеческой, иммигрантской торговли, а также от других преступлений, делились поровну. Если бы мы не находились в преддверии выборов, то я все расписал бы детально - кто и сколько получил. Если я напишу об этом сейчас, то они скажут – мы должны были стать депутатами, но Яфез повлиял на ситуацию и нам это не удалось", - пишет журналист.

Напомним, что правоохранительные органы Германии в ноябре прошлого года задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель ЕКЦ "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКЦ Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции Leqat, бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Установлено, что арестованные в связи с делом об "эмиграционном бизнесе" подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек и получении за это от 3 до 10 тысяч евро с каждого.

Расследования продолжаются.

(Автор: Алпер М. Текст: Турал Гараджаев.)

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