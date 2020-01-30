Эркан Озорал: Азербайджан оказал Турции всю необходимую помощь в связи с землетрясением

30 января 2020 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал прокомментировал помощь, оказанную Турции Азербайджаном в связи с землетрясением.

Как сообщает в четверг Trend, посол сообщил журналистам, что азербайджанская сторона оказала Турции всю необходимую помощь в связи с землетрясением.

"С первых часов после землетрясения, официальные государственные структуры Азербайджана, в том числе министерства иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям, выразили готовность в любой момент оказать помощь Турции", - сказал Озорал.

По его словам, сразу после землетрясения азербайджанская сторона предприняла надлежащие шаги.

"Азербайджан был с нами. Поддерживалась связь как посредством посольств обеих стран, так и соответствующих структур. Азербайджан дал все, в чем нуждалась турецкая сторона. То есть, Азербайджан оказал всю необходимую помощь в связи с землетрясением в Турции", - добавил Озорал.

Напомним, что 24 января в районе Сивириджа в восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли 41 человек, пострадали около 1500.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эркан Озорал: Азербайджанцы вместе с гражданами Турции будут эвакуированы из Китая
Политика 13:26
Президент Азербайджана уберег нас от страшной опасности - студентка, эвакуированная из Элязыга (ФОТО)
Общество 27 января 20:59
"От всей души благодарю Президента Ильхама Алиева за спасение наших детей" - мать эвакуированного из Турции студента
Общество 27 января 16:58
Официальные лица Азербайджана ведут переговоры о предоставлении помощи Турции в связи с землетрясением
Политика 25 января 14:23
МИД: Азербайджан разделяет скорбь братского народа Турции и готов оказать любую помощь
Политика 25 января 11:51
После землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице
Турция 25 января 10:13
Лента новостей
Турция эвакуирует граждан Грузии из Китая
Грузия 13:38
Премьер-министр России распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Россия 13:36
В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
Социум 13:34
Эркан Озорал: Азербайджанцы вместе с гражданами Турции будут эвакуированы из Китая
Политика 13:26
Азербайджанские и российские друзья джаза – интервью (ФОТО)
Интервью 13:04
В Баку определены основные направления деятельности стран тюркского мира на 2020 год
Общество 13:03
Узбекистан может стать членом Международного оливкового совета
Бизнес 13:02
Россия и Татарстан подписали соглашение с Azercosmos
ИКТ 12:59
Известные ханенде исполнят "Баяты-Шираз"
Культура 12:54