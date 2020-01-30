Президент Ильхам Алиев принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече была затронута тема предстоящих в Азербайджане внеочередных парламентских выборов, отмечалось, что выборы являются важным событием в общественно-политической жизни Азербайджана, подчеркивалась важность регистрации на этих выборах большого числа кандидатов, активного участия наблюдателей, данные процессы были расценены как составная часть широкомасштабных реформ, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева. Глава государства отметил, что руководство Азербайджана приняло все меры по созданию необходимых условий для справедливого и прозрачного проведения избирательного процесса в соответствии с азербайджанским законодательством и международными стандартами.

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