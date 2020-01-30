ПАСЕ будет наблюдать за досрочными парламентскими выборами в Азербайджане

30 января 2020 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе 25 человек во главе с Франком Швабе (Германия) совместно с наблюдателями Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) посетит Азербайджан. С 7 по 10 февраля они будут вести наблюдения за ходом досрочных парламентских выборов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Как отмечается, делегация встретится, в частности, с кандидатами и представителями политических партий, а также с представителями Центральной избирательной комиссии, гражданского общества и средств массовой информации.

Члены Венецианской комиссии - группа независимых экспертов-юристов Совета Европы - окажут правовую поддержку период визита, говорится в сообщении.

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