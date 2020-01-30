ЦИК Азербайджана заинтересован в том, чтобы в выборах не было никаких недочетов

30 января 2020 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Определенная группа людей живет сенсациями, считая это образом жизни.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании Комиссии, сообщает в четверг Trend.

«Некоторые люди думают, что, создавая шумиху, могут заставить нас делать что-то. Все вопросы, связанные с избирательным процессом будут решены в рамках закона и пусть они не теряют время попусту. ЦИК заинтересован в том, чтобы никаких недочетов не было. Но если они будут, то те, кто их допускает, будут наказаны. Все осуществляется в соответствии с законодательством».

Председатель ЦИК подчеркнул, что во время выборов возглавляемая им структура будет следить за социальными сетями: «Так было и на муниципальных выборах. В парламентских выборах социальным сетям будет уделяться больше внимания».

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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