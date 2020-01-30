Президент Ильхам Алиев присвоил высшие специальные звания группе сотрудников Государственного таможенного комитета

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета высших специальных званий.
Согласно распоряжению, председателю Государственного таможенного комитета Сафару Мамед оглу Мехтиеву присваивается высшее специальное звание - генерал-полковник таможенной службы.
Следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета присваивается высшее специальное звание генерал-лейтенант таможенной службы:
- первому заместителю председателя Государственного таможенного комитета Исмаилу Халил оглу Гусейнову;
- председателю Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной республики Сахату Иса оглу Габиббейли.
Следующим сотрудникам Государственного таможенного комитета присваивается высшее специальное звание генерал-майор таможенной службы:
- начальнику Главного таможенного управления по подакцизным товарам Гасану Наби оглу Эюбову;
- начальнику Главного таможенного управления на воздушном транспорте Бахрузу Фаиг оглу Гулиеву.
Начальнику Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Джейхуну Юсуф оглу Мамедову присваивается высшее специальное звание генерал-майор медицинской службы.
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