Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 17 субартезианских скважин в Геранбое

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по проектированию и бурению субартезианских скважин для удовлетворения потребности в питьевой воде населения и посевных площадей в Геранбойском районе.

Согласно распоряжению, с целью бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей в 16 населенных пунктах с численностью жителей 30 378 человек в Геранбойском районе и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных в разделе государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджана на 2020 год для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 1,19 миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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