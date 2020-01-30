Отношения между Баку и Минском выходят далеко за рамки сотрудничества в рамках СНГ – эксперт

БАКУ/Trend/ - Отношения между Баку и Минском находятся на уровне стратегического партнерства, выходящего далеко за рамки сотрудничества в рамках СНГ.

Об этом сказал Trend директор аналитического центра "Актуальная Концепция" (Минск, Беларусь), политолог Александр Шпаковский.

По его словам, традиции белорусско-азербайджанской дружбы имеют очень давнюю историю, однако за 27 лет со дня установления дипломатических отношений между суверенными государствами также оформились определенные характеризующие признаки, и прежде всего, это открытость, доверие, дружба и взаимопомощь:

«Между Азербайджаном и Беларусью нет проблемных вопросов политического или экономического характера, страны исповедуют общие подходы на международной арене. Между главами государств Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым сложились не только прочные профессиональные связи, но и отношения личной дружбы».

Эксперт отметил, что в последние годы увеличивается товарооборот между Беларусью и Азербайджаном, и что в этом направлении существует еще не задействованный до конца потенциал развития отношений в сферах взаимного интереса.

По его мнению, для Азербайджана интерес представляет военно-техническое сотрудничество с Беларусью: «В 2018 году на вооружение азербайджанской армии поступили РСЗО «Полонез» белорусского производства, и в целом более 30% белорусского экспорта в Азербайджан относится к т.н. «закрытым позициям», представляя собой военную продукцию и изделия двойного назначения.

Что касается Беларуси, то в контексте планов Минска по энергетической диверсификации интерес представляют поставки азербайджанской нефти через Украину и далее по трубопроводному маршруту Одесса – Броды – Мозырь. Подобная ситуация уже отмечалась в 2011 году, когда Беларусь приобрела несколько партий азербайджанской нефти на сумму 816 миллионов долларов США».

В заключении эксперт сказал, что Беларусь и Азербайджан всегда поддерживали друг друга в трудные моменты, и в этом важную роль играют теплые и дружеские отношения Александра Лукашенко и Ильхама Алиева: «Беларусь и Азербайджан являются республиками с сильным институтом президентской власти, где роль главы государства имеет серьезное значение. К тому же и Президенты Ильхам Алиев, и Александр Лукашенко являются яркими политиками лидерского типа. В этой связи личные симпатии и взаимопонимание между двумя главами государств очень важны в свете позитивного развития двусторонних отношений».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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