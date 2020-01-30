В Женеве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

30 января 2020 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 28-30 января этого года в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в рамках Женевской встречи между сторонами были проведены наиболее интенсивные дискуссии за последние годы. Стороны всесторонне обсудили представленную сопредседателями повестку.

В том числе, в первую очередь были обсуждены выдвинутые в 2019 году предложения и достигнутые соглашения, в частности гуманитарные обмены с целью подготовки населения обеих стран к миру, затем, разрешение конфликта в соответствии с принципами и элементами, составляющими основу урегулирования, в частности принципами и пунктами Хельсинкского заключительного акта, и наконец, вопрос интенсификации процесса урегулирования конфликта. В этой связи, министры согласились вновь встретиться заново.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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