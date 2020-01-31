Посольство Австрии заинтересовалось исследованием экспертного совета Baku Network

БАКУ/Trend/ - 30 января в посольстве Австрии в Баку состоялась встреча директора экспертного совета Baku Network доктора философии Эльхана Алескерова с послом Австрийской Республики в Азербайджане Берндом Александром Байерлем, атташе Томасом Рейдлем и руководителем популярной программы Общественного телевидения военно-аналитической передачи Radius Гейдаром Мирза.

Встреча была посвящена исследованию директора экспертного совета Baku Network о жизненном пути австрийского подполковника Томаса, который в годы Первой мировой войны сыграл важную роль в истории Азербайджана.

Известно, что Томас в числе нескольких тысяч турецких, немецких и австрийских военнопленных российской армии содержался на острове Наргин. Однако, с помощью азербайджанских рыбаков он смог сбежать. После многочисленных приключений австриец сумел добраться до Стамбула, где был принят Энвер-пашой, лидером «младотурок» и главнокомандующим Османской армией тех времен. На этой встрече Томас подробно рассказал Энвер-паше о ситуации в Азербайджане и сыграл важную роль в принятии решения о наступлении подразделений Османской армии на Баку. В архивах существует письмо главнокомандующего Османской армии, направленное в Мосул, в котором Энвер-паша информирует Вебхи-пашу о состоявшейся с Томасом встрече и отдает приказ о начале подготовки к наступлению на Кавказ в направлении Азербайджана (на Баку).

(Эта история подробно изложена в публикациях https://www.trend.az/azerbaijan/2660495.html и https://news.day.az/politics/821443.html).

В ходе встречи в посольстве Австрии также обсуждались возможности, связанные с дальнейшим изучением истории австрийского офицера. 15 сентября 1918 года, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию, в которой находилась Османская Империя, военные части Исламской армии под командованием Нуру-паши в союзе с отрядами "Дикой дивизии" и азербайджанскими добровольцами, сломав сопротивление многочисленных банд большевиков и дашнаков, освободили город Баку. Освобождение столицы Азербайджана города Баку от армяно-большевистской оккупации является одной из славных страниц истории Азербайджана, с которой тесно переплелась судьба разведчика австро-венгерской армии по имени Томас, который в те далекие времена оказался военнопленным в Азербайджане и сыграл важную роль в истории страны.

Директор экспертного совета Baku Network доктор философии Эльхан Алескеров

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