Посол Эрл Литценбергер о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве

БАКУ /Trend/ - Мы всегда рады встрече сторон для проведения конструктивных и субстантивных переговоров. Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал, комментируя последнюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении, сообщает в пятницу Trend.

«Надеюсь, что вы ознакомились с заявлением [совместное заявление глав МИД Азербайджана, Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ] после переговоров. Еще раз хочу сказать, что мы надеемся на продолжение переговоров», - сказал дипломат.

Отметим, что 28-30 января в Женеве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении – Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

В преддверии встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил визит в Нагорный Карабах, где встретился с «главой» незаконного режима и принял участие в церемонии предоставления квартир армянским военнослужащим.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.