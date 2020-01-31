ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)

31 января 2020 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и МВД провели заключительное семинар-совещание из серии, посвященной совершенствованию службы сотрудников полиции в связи с выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, назначенными на девятое февраля, сообщает в пятницу Trend.

В мероприятии, прешедшем в административном здании Главного управлении полиции города Баку (ГУПБ), участвовали член ЦИК Ильхам Мамедов, замначальника Главного управления общественной безопасности Азиз Багишев, председатели ОИК, в том числе, представители городских и районных органов полиции, и представители миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

На совещании обсуждались вопросы по охране избирательных документов, их доставке из ОИК в участковые избирательные комиссии, охране участков в дни выборов.

Было подчеркнуто, что сохранение общественной стабильности и правопорядка в стране после голосований - одно из функциональных обязанностей полиции Азербайджана.

Мероприятие завершилось обсуждениями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
  • ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
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