В Азербайджане завтра истекает срок раздачи уведомлений избирателям

31 января 2020 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра истекает срок раздачи избирателям уведомлений о дате, времени и месте проведения (адрес избирательного участка) выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

Согласно Плану мероприятий, до второго февраля участковые избирательные комиссии должны завершить раздачу уведомлений избирателям.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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