Азербайджанская диаспора в Казахстане претерпела качественные изменения

БАКУ/Trend/ - За все годы независимости азербайджанская диаспора в Казахстане выросла как количественно, так и качественно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента Казахстана Жансеит Туймебаев.

По его словам, в Казахстане создаются все условия для развития языка и культуры.

"С момента переселения Азербайджанцев в Казахстан их количество выросло в десять раз и в настоящее время составляет 120 тысяч человек," - сказал Туймебаев.

Созданы необходимые условия во всех регионах. В стране действует 32 этнокультурных объединения Азербайджана", - уточнил он.

По его словам, целью визита является углублениее экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.

Отметим, что Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган при Президенте Казахстана, задачей которого является способствование разработке и реализации государственной национальной политики.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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