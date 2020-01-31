Александр Нестеров: Из трех стран Южного Кавказа именно Азербайджан оказался наиболее успешным государством

БАКУ/Trend/ - Для России и Азербайджана все сферы сотрудничества являются приоритетными.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, директор Центра азербайджановедения УрФУ (г. Екатеринбург, Россия), глава Екатеринбургского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Александр Нестеров.

По словам историка, можно говорить об успешном сотрудничестве в экономической, военной, политической сферах. Он отметил, что у каждой страны есть свои интересы и цели, но это не мешает развитию сотрудничества. Александр Геннадьевич полагает, что в настоящее время на первый план выходит сотрудничество между Азербайджаном и отдельными регионами России, что поддерживается федеральным центром: «Показательным является развитие отношений, например, между Азербайджаном и Свердловской областью, когда в ходе визита региональной делегации во главе с губернатором Е. Куйвашевым в сентябре 2019 года в Азербайджан было подписано несколько значимых соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Естественно, что для меня лично особую значимость имеют соглашения в гуманитарной сфере, в частности, подписание договора между Уральским федеральным университетом имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) и Азербайджанским университетом языков, профессором которого я являюсь. Большие перспективы открывает и подписанный меморандум "О перспективах сотрудничества между УрФУ и Бакинским государственным университетом". Неоднократное участие в бакинских гуманитарных форумах привело меня к глубокому убеждению, что гуманитарная составляющая стала важнейшей частью современных международных отношений и играет большую роль в формировании позитивного имиджа Азербайджана на международной арене. Не менее существенным является гуманитарный фактор и в российско-азербайджанских отношениях».

В будущем отношения двух стран профессор видит успешно развивающимися: «Безусловно, наши взгляды по отдельным международным вопросам не всегда совпадают, поскольку у каждой страны есть свои национальные интересы и цели, но в целом и Азербайджан и Россия занимают сходные позиции по большинству международных вопросов. Мы заинтересованы друг в друге. Этому способствуют как существование многочисленной азербайджанской диаспоры в России и деятельность дипломатических представительств Азербайджана в России, так и сохранение в Азербайджане русского языка, русскоязычной системы обучения, понимание значимости русского языка как одного из языков межнационального общения».

Александр Нестеров считает, что Азербайджан является лидирующей страной в регионе: «Из трех стран Южного Кавказа именно Азербайджан оказался наиболее успешным государством, хотя и в его развитии были определенные сложности. Огромную роль в этом сыграли общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, который вывел страну из кризисной ситуации начала 90-х годов и Президент Ильхам Алиев, сумевший существенно модернизировать Азербайджан, превратив его в современное, успешно развивающееся государство. Еще раз подчеркну, что Азербайджан однозначно является наиболее значимой и успешной страной среди государств Южного Кавказа и его международный авторитет существенно вырос».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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