Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)

31 января 2020 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК), руководителем Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан Жансеитом Туймебаевым прибыла в Азербайджан с визитом по приглашению Государственного комитета по работе с диаспорой.

Цель визита заключается в изучении опыта, накопленного в области работы с диаспорой, межнациональных отношений, между соответствующими государственными органами Азербайджана и Казахстана, в том числе Государственным комитетом и АНК, еще большего укрепления дальнейшего сотрудничества и деловых связей.

Вначале делегация в Аллее почетного захоронения почтила светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле. Гости также посетили могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. Затем делегация на "Шехидляр хиябаны" (Аллее шехидов) посетила могилы шехидов - наших соотечественников, погибших за независимость и территориальную целостность страны и возложила цветы.

Далее состоялась встреча с делегацией в Государственном комитете по работе с диаспорой. Председатель Государственного комитета Фуад Мурадов, радушно поприветствовав гостей, отметил исключительные заслуги лидеров Азербайджана и Казахстана в развитии сформировавшихся двусторонних отношений, имеющих богатую историю и динамично развивающихся с каждым годом, большое значение взаимных визитов делегаций под руководством глав государств. Председатель комитета также коснулся значения двусторонних отношений в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Он обстоятельно проинформировал делегацию об успешной диаспорской политике Азербайджана, реализованных в последние годы крупномасштабных проектах и программах, а также целях, намеченных в Дорожной карте, подчеркнул значение привлечения азербайджанцев, проживающих в Казахстане, к новым проектам.

Было отмечено, что в настоящее время в Казахстане проживают более 200 тысяч азербайджанцев и что важно построить более качественную работу с азербайджанской общиной в этой стране.

Состоялся широкий обмен мнениями о деятельности азербайджанских диаспорских организаций в Казахстане, дальнейшем укреплении связей, перспективах сотрудничества.

Руководитель делегации Казахстана Жансеит Туймебаев, высоко оценив проделанную работу, отметив дружественные, братские отношения между нашими народами, рассказал о деятельности Ассамблеи народа Казахстана, условиях, созданных для общин различных народов, констатировал важность укрепления межобщинных связей.

Руководитель делегации Казахстана выразил председателю комитета признательность за организацию нынешнего визита и радушный прием.

Во встрече принимали участие также посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкеримов и посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.

В рамках визита предусмотрены встречи делегации Казахстана с официальными лицами в ряде государственных структур, ознакомление с некоторыми учебными и образовательными центрами, учреждениями культуры.

Визит делегации Казахстана в Азербайджан продолжается.

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  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
  • Делегация Казахстана побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой (ФОТО)
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