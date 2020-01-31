Мазахир Панахов призвал кандидатов в депутаты к справедливости

31 января 2020 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проведение антикампаний кандидатами в депутаты в адрес друг друга недопустимо.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал ее председатель Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

Панахов призвал кандидатов быть справедливыми: «ЦИК создал равные условия для всех кандидатов, которыми следует пользоваться правильно. Проведение кампаний друг против друга противоречит законодательству, и ЦИК этого не допустит».

Председатель ЦИК добавил, что кандидаты в депутаты не должны строить свою победу на поражении других.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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