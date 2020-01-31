Потенциала Азербайджана хватит на более значимые достижения нежели трансграничный транспортный хаб – Алексей Маслов

БАКУ/Trend/ - Проект Баку-Тбилиси-Карс крайне интересен, так как включает вовлеченные страны в глобальный транспортный проект, создает новые рабочие места, и позволяет вывести продукцию этих стран, в том числе и Азербайджана, на рынки Европы.

Об этом сказал Trend востоковед, профессор Национально исследовательского Университета «Высшая школа экономики» (Россия) Алексей Маслов.

Эксперт напомнил, что еще в апреле прошлого года были испытаны новые типы пассажирских поездов, которые будут циркулировать по этой железнодорожной магистрали, еще раньше начались грузовые перевозки: «Если, как и намечено, к 2035 году здесь будет проходить до 17 миллионов тонн груза, то это будет одна из самых выносливых дорог в мире. К тому же - это самый короткий и в этом свете, в случае успешного согласования тарифов, самый выгодный путь из Азии в Европу, он сокращает сроки перевозки грузов из Китая до двух недель. Кроме того, БТК - хорошая платформа для развития туризма вдоль всего маршрута. Поэтому Азербайджану и другим вовлеченным в проект странам следует заметно увеличить свое товарное производство, чтобы продукция могло идти на экспорт, как в Европу, так и в Азию».

Профессор отметил, что «Новый Шёлковый путь» — часть глобального китайского проекта «Один пояс, один путь», который теоретически нацелен на создание новых инфраструктурных сетей по всему миру: «Он разделен на сухопутный Экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. В реальности, конечно же, его задачи выходят далеко за реализацию логистических проектов - это прежде всего расширение границ китайского макрорегиона, создание новых цепочек прибавочной стоимости, развитие китайских высоких технологий. По сути, это новая форма глобализации, которая целиком исходит из Китая и им же управляется. Каждая страна самостоятельно решает для себя, насколько глубоко она готова интегрироваться в этот проект, насколько хочет и может защитить свою национальную экономику от избыточного влияния Китая и какую пользу может извлечь».

По словам эксперта, еще в сентябре 2019 году во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай было принято решение заметно расширить торговые обмен между странами: «Еще до этого в 2016 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который был создан по китайской инициативе, одобрил кредит в размере 600 миллионов долларов для проекта строительства участка Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), который транспортирует природный газ с месторождений Азербайджана через Турцию на рынки Южной Европы».

Как отметил профессор, Китай сегодня не только активно использует зарубежные морские порты, но и покупает:

«В 2016 году Китай завершил сделку по покупке 51% акцией греческого порта Пирей, в 2019 году договорился о покупке пяти крупнейших итальянских портов в Средиземном море, ведутся переговоры с балтийскими портами. То есть Китай тщательно выстраивает структуру морских, в том числе и океанических перевозок, и в этом смысле китайское руководство максимально открыто для сотрудничества. Сейчас идет активный спор между специалистами, что выгоднее для Китая: перевозить товары по железнодорожным путям, выигрывая в скорости или по морским, выигрывая в тоннаже и общих объёмах. Азербайджан может предоставить обе опции».

Маслов считает, что рассматривать Азербайджан лишь как транспортный хаб представляется слишком мелкой целью для страны с огромными энергоресурсами, а также развитой промышленной и пищевой базой: «Безусловно, проекты транспортного хаба для Азербайджана заметно стимулируют экономику страны, учитывая его ключевое местоположение в регионе и стратегию дальнейшего развития Азербайджана с помощью полученных средств».

Автор: Гусейн Сафаров.

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