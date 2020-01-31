В Азербайджане будет проведен 150-летний юбилей Абдуррагим бека Ахвердиева

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Абдуррагим бека Ахвердиева.

В распоряжении говорится, что в мае 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого драматурга, писателя, публициста и театрального организатора, известного общественного деятеля Абдуррагим бека Ахвердиева.

В распоряжении сказано, что министерству культуры, совместно с МИД, министерством образования и Национальной академией наук Азербайджана, с учетом предложений Союза писателей Азербайджана, поручено подготовить и осуществить План мероприятий по проведению 150-летия великого литератора Абдуррагим бека Ахвердиева.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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