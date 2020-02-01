Закир Гасанов принял участие в открытии современного Учебного водолазного полигона ВМС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы, проводимые в сфере повышения уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-морских сил (ВМС), сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых объектов инфраструктуры в одной из воинских частей ВМС.

Министр обороны осмотрел здания, сооружения и оборудование, имеющиеся на территории воинской части.

Затем министр обороны побывал на реконструированном Учебном водолазном полигоне.

Было доложено, что полигон предназначен для отработки спецназом нормативов по водолазной подготовке и навыков ведения подводного боя.

Министр обороны, осмотрев инфраструктуру, ознакомился с новопостроенным бассейном, комплексом корабельного и катерного оборудования, барокамерой, мастерской по техническому обслуживанию водолазного снаряжения, универсальным средством для погружения в воду и условиями, созданными в классных комнатах различного назначения.

Построенная на территории новая полоса препятствий, предназначенная для повышения уровня боевой и физической подготовки, а также профессиональных навыков военнослужащих, состоит из многочисленных препятствий различного назначения.

Понаблюдав за показательными выступлениями спецназа, министр обороны дал соответствующие указания командованию в связи с более качественным выполнением задач.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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