Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинаются семинары, проводимые Центральной избирательной комиссией для İT-специалистов окружных избирательных комиссий (ОИК) с целью обеспечения оперативного информирования в день выборов, сообщает в субботу Trend.

Семинары нацелены на информирование İT- специалистов о работе Государственной автоматизированной информационной системы, ее совершенствующихся возможностях, на разъяснение вопросов, интересующих специалистов, с практическим использованием соответствующего программного обеспечения.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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