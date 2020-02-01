Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)

1 февраля 2020 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня начинаются семинары, проводимые Центральной избирательной комиссией для İT-специалистов окружных избирательных комиссий (ОИК) с целью обеспечения оперативного информирования в день выборов, сообщает в субботу Trend.

Семинары нацелены на информирование İT- специалистов о работе Государственной автоматизированной информационной системы, ее совершенствующихся возможностях, на разъяснение вопросов, интересующих специалистов, с практическим использованием соответствующего программного обеспечения.

Напомним, что 9 февраля в Азербайджане пройдут парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
  • Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
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