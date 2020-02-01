Армения всячески затягивает исполнение достигнутых договоренностей по Карабаху - российские эксперты

БАКУ /Trend/ - Армения настаивает на участии в переговорном процессе по Карабаху представителей так называемой «НКР» с той целью, чтобы затянуть исполнение ранее достигнутых договоренностей и завести переговоры в тупик.

Об этом сказал Trend основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По его словам, это особенно усилилось после прихода к власти Никола Пашиняна.

Российский политолог считает, что официальный Баку мог бы рассмотреть этот вариант лишь при условии, если в регион возвратятся вынужденно покинувшие его в результате этнических чисток азербайджанские жители и их потомки.

По его мнению, армяне из Карабаха смогут участвовать в обсуждениях по урегулированию только наравне с представителем азербайджанской общины, так как возможно только полное равноправие двух общин.

Российский политический обозреватель, конфликтолог Евгений Михайлов полагает, что если и включать представителей так называемой «НКР» в переговорный процесс по Карабаху, то только после возвращения на оккупированные территории азербайджанских беженцев и соответственно вовлечение их в политическое урегулирование - всё остальное неприемлемо.

Он отметил, что армянская сторона настолько негибка в мышлении, что это уже начинают понимать и в Минской группе ОБСЕ, видя только шовинизм ереванских политиков.

По мнению Михайлова, любые "выборы", которые якобы проходили на оккупированных территориях - это сугубо внутренняя тусовка лиц и лидеров не партий, а группировок - в борьбе за то немногое, что можно украсть, а простой народ всегда будет страдать: «Естественно, ни о какой легитимизации таких "выборов" речь не идет, и на это просто не надо обращать внимания. Представляете, какой-нибудь местный генералиссимус Андраник решил стать «президентом» непризнанных территорий с населением 100 тысяч человек? Надо просто игнорировать саму тему и пусть об этом говорят только сами армяне в Ереване и Ханкенди, внутри своей тусовки. Не стоит придавать этому значения. Нужно просто и дальше бороться за возврат оккупированных территорий».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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