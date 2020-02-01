В Азербайджане названы округа с наибольшим и наименьшим числом кандидатов в депутаты

БАКУ /Trend/ - Стали известны избирательные округа с наибольшим и наименьшим количеством зарегистрированных кандидатов в депутаты в связи с выборами в парламент Азербайджана, назначенными на 9 февраля, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

Наибольшее количество кандидатов - 23 - зарегистрировано в 15-м Ясамальском первом избирательном округе.

Наименьшее число кандидатов в депутаты зарегистрировано в первом Шарур-Садаракском округе, втором Шарурском округе, третьем Бабек-Кенгерли-Нахчыванском округе и четвертом Нахчыванском городском округе. В каждом из этих округов зарегистрированы по три кандидата.

На период до 31 января из 1637 зарегистрированных кандидатов свои кандидатуры отозвали 312 человек, и на настоящее время число кандидатов составляет 1325.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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