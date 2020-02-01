В Азербайджане названы округа с наибольшим и наименьшим числом кандидатов в депутаты

1 февраля 2020 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны избирательные округа с наибольшим и наименьшим количеством зарегистрированных кандидатов в депутаты в связи с выборами в парламент Азербайджана, назначенными на 9 февраля, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт www.secki-2020.az

Наибольшее количество кандидатов - 23 - зарегистрировано в 15-м Ясамальском первом избирательном округе.

Наименьшее число кандидатов в депутаты зарегистрировано в первом Шарур-Садаракском округе, втором Шарурском округе, третьем Бабек-Кенгерли-Нахчыванском округе и четвертом Нахчыванском городском округе. В каждом из этих округов зарегистрированы по три кандидата.

На период до 31 января из 1637 зарегистрированных кандидатов свои кандидатуры отозвали 312 человек, и на настоящее время число кандидатов составляет 1325.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Начинаются семинары ЦИК Азербайджана в связи с парламентскими выборами (ФОТО)
Политика 11:06
ЦИК Азербайджана обнародовал число аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей
Политика 31 января 18:42
Мазахир Панахов призвал кандидатов в депутаты к справедливости
Политика 31 января 17:22
ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
Политика 31 января 13:36
В Азербайджане завтра истекает срок раздачи уведомлений избирателям
Политика 31 января 12:46
Представители БДИПЧ ОБСЕ проинформированы о предвыборной ситуации в Азербайджане
Политика 31 января 12:36
Лента новостей
Access Bank: Потребительские кредиты растут, кредиты на жилье сокращаются
Финансы 12:46
Присоединяйся к EURO-2020. Интеллектуальный кубок в Баку с денежными призами
Спорт 12:45
На некоторых улицах Баку меняется схема движения автотранспорта
Транспорт 12:44
Помпео: В ближайшее время США назначат посла в Беларусь
Беларусь 12:42
Обнародованы данные экспорта одного из заводов SOCAR
Энергетика 12:41
Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
Культура 12:41
В Узбекистане будет создан Университет геологических наук
Строительство 12:38
Армения всячески затягивает исполнение достигнутых договоренностей по Карабаху - российские эксперты
Политика 12:38
Помпео: Мы не говорим Беларуси выбирать между Россией и США
Беларусь 12:24