ПАСЕ готовит документы, основываясь на выдумках антиазербайджанской сети в социальных медиа - эксперт

БАКУ/Trend/ - Проведение очередных предвзятых антиазербайджанских слушаний в ПАСЕ в канун парламентских выборов в Азербайджане вовсе не случайно, сказал в субботу Trend политический обозреватель Турал Исмайлов.

Исмайлов отметил, что ПАСЕ и другие европейские структуры подготавливают документы, основываясь на выдумках, которые антиазербайджанская сеть распространяет в социальных медиа: "В резолюции, принятой в связи с тем, что в Азербайджане якобы есть "политзаключенные", ПАСЕ высоко оценила сотрудничество своих докладчиков с этой страной. Беспокойство этих структур о демократии и правах человека распространяется только на Азербайджан. Как только в Азербайджане начинаются осуществляться важные проекты внутреннего и глобального значения, либо в преддверии важных событий европейские организации начинают демонстрировать необъективный подход к стране.ПАСЕ таким образом выказывает неуважение и к десяткам оппозиционеров, участвующих в выборах, словно оппозиция – это небольшая группа людей, незаконно вышедших на улицу, и как будто кроме них никто не говорит правду. Мы видим, как различные провокационные западные НПО, финансируемые армянским лобби, неоднократно выступают с "обращениями" против Азербайджана. То что такие международные структуры как ПАСЕ и ОБСЕ выступают с обращениями со слов нескольких блогеров, ставит под сомнение серьезность их работы".

Эксперт подчеркнул, что Армения переживает политический кризис: "Председатель Конституционного суда Товмасян подвергается политическому преследованию правительством Пашиняна, но мы не видим какой-либо реакции со стороны организаций Запада. В Армении зампред партии, политический заключенный Мгер Егизарян после 52-х дневной голодовки скончался в тюрьме. Странно, что ни одна из международных организаций не отреагировала на это, провозвестники прав человека вновь не захотели замечать ситуацию в Армении, тогда как члены семьи скончавшегося зампреда партии неоднократно обращались в международные структуры. Тем не менее, на факт никто не отреагировал. Было доказано, что Егизарян не является преступником, а был арестован по политическим мотивам. К Пашиняну неоднократно обращались с просьбой вмешаться в ход следствия по уголовному делу, но и этого не последовало. В Армении, включая случай Егизаряна, нет должной реакции на политический вандализм, происходящий в стране в адрес оппозиционеров. Только в событиях, связанных с партией «Сасна-Црер» и Жирайром Сефиляном, сотни человек подверглись политическому преследованию, были арестованы и наказаны".

В заключении эксперт подчеркнул, что международные структуры, умалчивающие о положении более одного миллиона азербайджанских беженцев, обеспокоены усилением Азербайджана и стабильностью в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова).

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