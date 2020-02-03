Последняя провокационная резолюция ПАСЕ не будет иметь никакого политико-правового смысла - политолог

3 февраля 2020 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан часто становится свидетелем предвзятых заявлений европейских институтов, но самое интересное то, что они связаны с фактором времени.

«Каждый раз, когда в стране проводятся мероприятия международного значения, внимание всего мира направлено на Азербайджан, или когда приближается избирательный процесс, отдельные европейские институты выступают с подобными заявлениями.

Об этом сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли, комментируя резолюцию ПАСЕ по «Делу об информации в связи с политическими заключенными в Азербайджане» на зимней сессии структуры.

По мнению политолога, цель – запятнать Азербайджан в тот момент, когда он находится в центре внимания мира: «Все всякого сомнения, что за принятой предвзятой резолюцией стоят депутаты, финансируемые армянским лобби. Я вовсе не думаю, что подобные резолюции испортят отношения Азербайджана с Европой, потому что в свое время Азербайджан неоднократно сталкивался с подобными политическими провокациями, но, в конечно итоге, взаимные хорошие отношения были сохранены».

Ахмедли подчеркнул, что Азербайджан тесно сотрудничает со странами ЕС: «Азербайджан вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы, поэтому считаю, что последняя провокационная резолюция ПАСЕ не будет иметь никакого политико-правового смысла».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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