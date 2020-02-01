ЦИК Азербайджана лишила полномочий представителя одной из политпартий

БАКУ/Trend/ - На предстоящих выборах в Милли Меджлис (парламент) лишен полномочий один из представителей очередной партии.

Об этом было сказано на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в субботу Trend.

На заседании было рассмотрено обращение партии Müasir Müsavat ("Современный Мусават") и принято решение о прекращении полномочий Наргиз Али гызы Нагиевой, зарегистрированной как один из полномочных представителей партии.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова).

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