ЦИК Азербайджана лишила полномочий представителя одной из политпартий

БАКУ/Trend/ - На предстоящих выборах в Милли Меджлис (парламент) лишен полномочий один из представителей очередной партии.
Об этом было сказано на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в субботу Trend.
На заседании было рассмотрено обращение партии Müasir Müsavat ("Современный Мусават") и принято решение о прекращении полномочий Наргиз Али гызы Нагиевой, зарегистрированной как один из полномочных представителей партии.
Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены 9 февраля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова).
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